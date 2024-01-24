Потенциал роста цены акций ММК составляет 11% с текущих уровней - "Финам"

Потенциал роста цены акций "ММК" составляет 11% с текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам".

"Акции "ММК" сохраняют потенциал роста еще примерно на 11%. Группа "ММК" традиционно ориентирована на внутренний рынок и в силу этого менее подвержена влиянию санкций. Компания не имеет уязвимых активов за рубежом, поддерживает крайне низкую долговую нагрузку, накопила солидную "денежную подушку", инвестирует в развитие и повышает интеграцию в сырье. Сильная динамика внутреннего спроса позволила вернуть производство к высокой загрузке и выйти на высокие результаты продаж в 2023 году. Поддержку акциям также оказывают ожидания инвесторов по поводу вероятного возобновления дивидендных выплат после двухлетней паузы. Ранее Группа "ММК" возвращала акционерам 100% свободного денежного потока", - пишут эксперты.

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