"Финам" подтверждает прогнозную цену "префов" Транснефти на уровне 176900 руб

"Финам" подтверждает прогнозную цену привилегированных акций "Транснефти" на уровне 176900 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 14% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

По расчётам экспертов, рост прибыли может трансформироваться в выплату 19657 руб. дивидендов на акцию по итогам года, что соответствует 12,6% доходности на "преф" - привлекательное значение для защитного бизнеса. "Кроме того, в феврале, как ожидается, компания проведёт сплит акций в соотношении 100 к 1, что может существенно расширить базу инвесторов, - добавляют аналитики "Финама". - На фоне эффекта сплита и ожидания дивидендов за 2023 год сохраняем позитивный взгляд на привилегированные акции "Транснефти".

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