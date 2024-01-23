"Финам" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Татнефти", говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"На данный момент у компании нет крупных инвестиционных планов и отсутствует чистый долг, на фоне чего мы допускаем, что практика выплаты 100% прибыли по РСБУ в виде дивидендов может окончательно вернуться, - пишут аналитики. - В таком сценарии, по нашим оценкам, выплаты "Татнефти" на горизонте 12 месяцев могут составить около 120 рублей на акцию, что соответствует 17,3% на а.о. и а.п. - высокое значение для российского рынка. На этом фоне сохраняем позитивный взгляд на акции нефтяника. Наша целевая цена по обыкновенным и привилегированным акциям "Татнефти" составляет 798,9 руб. и 791,7 руб., что соответствует апсайду 15% для обоих типов акций".

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