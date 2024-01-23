Возможно укрепление рубля до 85 руб./$1 в ближайшее время - "Велес Капитал"

Возможно укрепление рубля до 85 руб./$1 в ближайшее время, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Главным позитивом для рубля во вторник были сообщения о том, что правительство будет рассматривать вопрос о продлении действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до конца текущего года, - отмечает эксперт. - Однако во второй половине дня рубль перешел к коррекции, и к вечеру пара торговалась уже на уровне 88,3-88,4 руб./$1. Судя по всему, аппетит в рубле на новостях о возможности продления указа поумерил Банк России. В своем комментарии регулятор в очередной раз подтвердил свою позицию о том, что рассматривает меры по обязательной продаже валютной выручки в качестве временного инструмента".

На взгляд аналитика, даже если на текущих уровнях фактор обязательной продажи валюты уже не является драйвером для существенного укрепления рубля, мера будет помогать российской валюте сохранять позиции в периоды начала месяца, когда рыночное предложение валюты и ликвидность сокращаются.

"С учетом возможности сохранения указа в силе до конца текущего года рубль при поддержке других факторов (продажа валюты ЦБ, высокая ключевая ставка) сохраняет шансы для укрепления в ближайшее время в сторону 85 руб./$1 и закрепления в среднесрочной перспективе в диапазоне 85-90 руб./41", - прогнозирует Кравченко.

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