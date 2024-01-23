Рубль может укрепиться до 87 руб./$1 к концу января - "БКС МИ"

Рубль может укрепиться до уровня 87 руб./$1 к концу текущего месяца, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Рубль несколько укрепился во вторник на новостях о возможном продлении обязательной продажи валютной выручки экспортерами, однако мы не считаем это сильным фактором поддержки курса. Тем не менее за счет последней недели месяца рубль может укрепиться до уровня 87 руб./$1, - указывают эксперты. - Данные платежного баланса подтвердили негативные тенденции для курса национальной валюты, наметившиеся в 4К23: профицит текущего счета в декабре сократился до $0,6 млрд, а профицит торгового счета сохранился на ноябрьском уровне $8,7 млрд, несмотря на возобновление экспорта бензина и дизеля. Показатели внешней торговли ухудшаются на фоне расширения дисконта нефти марки Urals и введения экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. Это выступает негативным фактором для динамики курса. В этих условиях интервенции обеспечивают только сохранение курса вблизи текущего уровня, но не его укрепление".

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