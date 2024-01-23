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23 января 2024 года 14:38
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции ВК с целью 670 руб
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ВК" (ранее VK Company) с целью 670 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на декабрь 2023 года, открытую 15 ноября 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков. Аналитики сервиса выпустили инвестидею на покупку бумаг ВК на фоне восстановления котировок после переезда компании в Россию и сильного отчета за девять месяцев 2023 года, показавшего рост выручки на 37%. Тогда акции компании стоили 603 рубля за одну ценную бумагу. 23 января 2024 года цена акций "ВК" выросла до 670 рублей за одну бумагу. Эксперты закрывают инвестидею. Итоговая доходность за два месяца составила 10% без учета комиссии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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