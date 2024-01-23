Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на конец года составляет 90-95 руб./$1 - ПСБ

Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на конец 2024 года составляет 90-95 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Во вторник было объявлено о готовящемся продлении обязательной продажи валютной выручки компаниями - экспортерами до конца текущего года, - отмечает эксперт. - Данный механизм зарекомендовал себя как надежный способ снижения волатильности валютного рынка. Ранее мы считали, что эта мера валютного контроля будет с большой долей вероятности продлена как минимум до середины 2024 года и наш прогноз на первое полугодие уже учитывает этот сценарий. По оценке, к середине года доллар будет стоить в районе 91 рубля. С учетом того, что Правительство России предлагает продлить обязательную продаж валютной выручки экспортеров до декабря, ожидаем, что к концу года доллар будет находиться в диапазоне 90-95 руб./$1 с текущим таргетом в 93,5 руб./$1".

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