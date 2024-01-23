"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bank of America с целью $34,32

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с целью $34,32 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,4%, стоп-приказ: $31,46, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"По словам главы Bank of America Брайана Мойнихана, экономисты банка ожидают, что Федрезерву в итоге удастся осуществить мягкую посадку американской экономики. При этом Мойнихан оптимистично оценивает перспективы Bank of America в текущем году, учитывая его сильную капитальную позицию и значительные объемы ликвидности", - пишут аналитики.

По оценке экспертов, акции банка дают разворотные сигналы после теста уровня поддержки. "При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $31,46 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6", - указывают в "Финаме".

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

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