"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Инарктики с целью 990 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") с целевой ценой 990 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: 870 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на поручение президента России Владимира Путина Минфину и Минсельхозу проработать вопросы субсидирования перевозок рыбопродукции. Кроме этого, эксперты указывают, что в конце 2023 года компания объявила о стратегической цели роста производства до 60 тыс. тонн в год.

"С технической точки зрения акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 990 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 870 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,87", - отмечается в комментарии.

"Инарктика" - лидер в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Компания охватывает полный цикл производства от закупки икры до продажи переработанной рыбы.

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