Росбанк подтверждает прогноз для пары доллар/рубль на уровне 88-89 руб./$1 на горизонте 1П24

Росбанк подтверждает прогноз для пары доллар/рубль на уровне 88-89 руб./$1 на горизонте первого полугодия 2024 года, отмечается в обзоре банка.

"Несмотря на однозначные сигналы от чиновников правительства и Банка России о "временном характере" ограничительных мер валютного контроля, принятых в октябре со сроком истечения 30 апреля, 23 января появились новости о поддержке правительством продления меры. Учитывая позитивные сдвиги в активности экспортеров на валютном рынке, мы оцениваем влияние мер на курсовые ожидания как существенное. Соответственно, намерение продлить меры ослабит влияние курсовой неопределенности после марта-апреля, когда будет пройден пик налоговых выплат. Новость может стать подспорьем для рубля после снижения доверия к ликвидности рынка на фоне всплеска волатильности 16 января. Мы сохраняем прогноз для пары USD/RUB на горизонте 1П24 (88-89 руб./$1), но не исключаем чуть большего укрепления в моменты продажи избытка валюты", - пишут аналитики банка.

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