Курс рубля может укрепиться в январе до 87 руб./$1 - "ВТБ Мои Инвестиции"

Курс рубля может укрепиться в январе до уровня 87 руб./$1, а в феврале-марте текущего года возможно его укрепление до 85-90 руб./$1, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева.

По мнению эксперта, национальная валюта получит поддержку за счет январского налогового периода, а также в связи с крупными квартальными налоговыми выплатами в конце марта и апреля (экспортеры будут вынуждены продавать валюту заранее).

Как ранее стало известно, правительство поддержало продление обязательной продажи валютной выручки экспортеров до конца года.

"Считаем, что продление обязательной продажи валюты экспортерами поддержит рубль", - отметил Михеев.

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