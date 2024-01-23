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23 января 2024 года 11:43
Консолидация рынка у отметки 3200п индекса Мосбиржи - наиболее вероятный сценарий на текущей неделе - "Финам"
Консолидация рынка акций у отметки 3200 пунктов индекса Мосбиржи является наиболее вероятным сценарием торгов на текущей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Пухов. "Ситуация на российском фондовом рынке не меняется уже достаточно продолжительный период времени, - пишет эксперт. - С одной стороны, на рынок действуют негативные факторы в виде высокой ключевой ставки, но с другой, доходность длинных ОФЗ существенно ниже ключевой ставки, это говорит о том, что трейдеры ожидают ее снижения в обозримом будущем. Текущий рост индекса Мосбиржи идет достаточно скромными темпами. Говорить о пробое ближайшего уровня сопротивления в районе 3200 пунктов преждевременно. Наиболее вероятный сценарий на текущую неделю - консолидация рынка в пределах 3200, с низковолатильными торгами". По мнению Пухова, на текущий момент имеет смысл обратить внимание на локальные истории, преимущественно во втором эшелоне, такие как металлурги ("Северсталь", "НЛМК", "ММК"), "Татнефть", "Газпром нефть", "Башнефть". Выбор в пользу металлургов обусловлен ожиданиями возобновления дивидендных выплат, о возможности которых заявил глава "Северстали". Нефтяные бумаги второго эшелона могут подрасти на фоне напряжения с судоходством в Красном море и отсутствия санкционного давления на данных эмитентов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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