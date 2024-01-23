Цена нефти может вырасти до $83/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $83 за баррель уже в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Нефть марки Brent пытается закрепиться выше $80. Главный драйвер - геополитика. Правда, данные события являются для "черного золота" лишь триггером. О том, что в нефти образуются сигналы на потенциальный рост, отмечали ранее. Если обратить внимание на индикаторы шума и волатильности, то с высокой вероятностью можно предположить, что в ближайшее время нефть выйдет из консолидации и начнет формирование направленного движения. На технической картине сформировался необходимый "сетап". Уровень в $83 за баррель выглядит достижимым уже в ближайшее время", - пишет аналитик в комментарии.

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