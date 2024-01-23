Сохраняется потенциал снижения доходностей среднесрочных ОФЗ - ПСБ

Сохраняется потенциал снижения доходностей среднесрочных ОФЗ на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки среднесрочных и длинных ОФЗ перешли в понедельник к консолидации, - отмечает эксперт. - Так, доходность 10-летних выросла на 2 б.п. - до 11,63% после сильного снижения накануне, а отставшая доходность 5-летних бумаг снизилась на 4 б.п. - до 11,76% годовых. Ждем, что в течение текущей недели поддержку рынку ОФЗ будет оказывать укрепление рубля на фоне активизации экспортеров с приближением налоговых выплат".

Аналитик банка подчеркивает, что доходности 10-летних госбумаг уже обновили минимумы ноября, в то время как в среднесрочных бумагах пока потенциал для роста котировок сохраняется. Кроме того, Грицкевич допускает, что в преддверии традиционных аукционов Минфина спрос на длину, вероятно, ослабнет.

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