Рубль может закрепиться около 87,5 руб./$1 во вторник - SberCIB

Рубль может закрепиться около 87,5 руб./$1 во вторник, а нефть, скорее всего, продолжит торговаться в интервале $79-80/барр., считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в понедельник укрепился на 0,5% до 87,8 руб./$1, - напоминают они в комментарии. - Обороты торгов были невелики, но все же подросли, что может говорить о повышении активности экспортеров перед налоговыми и дивидендными выплатами. В этих условиях рубль сегодня может закрепиться около 87,5 руб./$1".

Баррель Brent подорожал в понедельник на $1,5 до $80,06. Поддержку котировкам оказали новости об остановке НПЗ "НОВАТЭКа" в Усть-Луге и новая серия ударов по позициям хуситов со стороны США и Великобритании. Эксперты инвестбанка ожидают, что сегодня нефть продолжит торговаться в интервале $79-80 за баррель.

"Минфин во вторник объявит детали недельных аукционов - ведомство, вероятно, продолжит предлагать длинные выпуски на первичном рынке, - полагают стратеги SberCIB. - Доходности ОФЗ во вторник могут вырасти еще на несколько базисных пунктов, так как инвесторы будут закладывать в котировки потенциальные премии на аукционах в среду".

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