Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги вторника в верхней части диапазона 3150-3200п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в верхней части диапазона 3150-3200 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка Алексей Головинов.

"Учитывая повышенный спрос инвесторов на акции внутренних секторов, в ближайшие дни ждем, что "лучше рынка" могут быть бумаги из финансового сектора, которые на данный момент заметно отстают от рынка. Позитивно смотрим также на сектор IT-компаний. В аутсайдерах могут оказаться акции угледобывающих компаний на фоне появившихся сообщений о том, что Минфин рассматривает возможность повышения НДПИ для отрасли", - указывает аналитик в комментарии.

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