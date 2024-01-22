"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 620 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 620 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Удачный квартал для нефтяников и быстрое закрытие дивидендного "гэпа" могут положительно отразиться на котировках акций компании. К рискам можно отнести сильное снижение цен на нефть", - указывают аналитики.

"Роснефть" - крупная нефтегазовая компания России и одна из крупнейших в мире по объему добычи и запасам. Эмитент активно развивает свой флагманский проект "Восток-Ойл", который позволит наращивать добычу нефти в следующие несколько лет.

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