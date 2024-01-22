Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Symbotic с целью $54

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Symbotic Inc. с целью $54 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: более 19%, стоп-приказ: $38, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Услуги компании со временем будут становиться более востребованными. Сильная клиентская база, включающая крупнейшие мировые розничные и оптовые компании, говорит о том, что решения эмитента становятся популярнее среди компаний, которые занимаются реализацией повседневных (и не только) товаров. Согласно данным Factset, в цепочках поставок также был замечен в качестве покупателя и партнера SoftBank. Несмотря на то что Walmart является основным клиентом (около 88% заказов), что представляет риск концентрации контрагентов, компания четко наметила план автоматизации своих торговых точек, а также складов. К концу 2026 финансового года, по мнению Symbotic, около 65% магазинов будут обслуживаться с помощью автоматизации, примерно 55% объема центров обработки заказов будет проходить через автоматизированные объекты, а средние удельные затраты могут сократиться примерно на 20%, - отмечает аналитик Сергей Глинянов. - Для ритейл-гиганта жизненно необходимо воплотить план в реальность, поскольку компания за последние десять лет имела тенденцию к снижению операционной рентабельности, а участившиеся кражи в магазинах только усугубляют проблему".

Основная часть контрактов у Symbotic включает расходы, понесенные сверх оговоренных, указывает эксперт. "Таким образом, компания может сохранять свою валовую маржу, и вопрос выхода на прибыльность лежит в плоскости увеличения масштаба продаж и оптимизации SG&A расходов: доля административных трат в выручке сократилась с 40% до 33% за год. При этом выручка повысилась на 60% за год, а оценки подразумевают ее рост на 74%, согласно "гайденсу" компании. Также ожидается, что эмитент второй квартал подряд закроет в прибыли. Более 50% реакций на отчет были заметно позитивными (4 из 6), при этом почти каждый EPS показывал сюрприз к оценкам", - пишет Глинянов в обзоре.

"Сравнительный анализ подразумевает потенциал роста. Несмотря на то что в основном подобного рода бизнес находится в периметре конгломератов (Honeywell или Toshiba), на европейском рынке присутствует похожая публичная компания AutoStore Holdings Ltd. В сравнении с ней форвардный мультипликатор EV/EBITDA для Symbotic (14,3x) выглядит более привлекательно, чем у конкурента (18,9x), - указывает аналитик Freedom Finance Global. - Техническая картина благоприятная для покупок. Оттолкнувшись от 200-дневной скользящей средней и закрыв "гэп" после увеличения на выходе предыдущего квартального отчета, котировки перешли в уверенный рост (более 3% в день два дня подряд)".

Symbotic Inc. - компания, специализирующаяся на технологиях автоматизации, предоставляет робототехнику и разработки для повышения эффективности деятельности розничных и оптовых магазинов в США. Компания предлагает Symbotic - комплексную систему автоматизации склада для распределения продукции. Она также создает и устанавливает модульные системы управления запасами и выполняет настройку встроенного программного обеспечения.

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