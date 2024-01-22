.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Symbotic с целью $54
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 января 2024 года 17:56
Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Symbotic с целью $54
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Symbotic Inc. с целью $54 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: более 19%, стоп-приказ: $38, сообщается в материале инвестиционной компании. "Услуги компании со временем будут становиться более востребованными. Сильная клиентская база, включающая крупнейшие мировые розничные и оптовые компании, говорит о том, что решения эмитента становятся популярнее среди компаний, которые занимаются реализацией повседневных (и не только) товаров. Согласно данным Factset, в цепочках поставок также был замечен в качестве покупателя и партнера SoftBank. Несмотря на то что Walmart является основным клиентом (около 88% заказов), что представляет риск концентрации контрагентов, компания четко наметила план автоматизации своих торговых точек, а также складов. К концу 2026 финансового года, по мнению Symbotic, около 65% магазинов будут обслуживаться с помощью автоматизации, примерно 55% объема центров обработки заказов будет проходить через автоматизированные объекты, а средние удельные затраты могут сократиться примерно на 20%, - отмечает аналитик Сергей Глинянов. - Для ритейл-гиганта жизненно необходимо воплотить план в реальность, поскольку компания за последние десять лет имела тенденцию к снижению операционной рентабельности, а участившиеся кражи в магазинах только усугубляют проблему". Основная часть контрактов у Symbotic включает расходы, понесенные сверх оговоренных, указывает эксперт. "Таким образом, компания может сохранять свою валовую маржу, и вопрос выхода на прибыльность лежит в плоскости увеличения масштаба продаж и оптимизации SG&A расходов: доля административных трат в выручке сократилась с 40% до 33% за год. При этом выручка повысилась на 60% за год, а оценки подразумевают ее рост на 74%, согласно "гайденсу" компании. Также ожидается, что эмитент второй квартал подряд закроет в прибыли. Более 50% реакций на отчет были заметно позитивными (4 из 6), при этом почти каждый EPS показывал сюрприз к оценкам", - пишет Глинянов в обзоре. "Сравнительный анализ подразумевает потенциал роста. Несмотря на то что в основном подобного рода бизнес находится в периметре конгломератов (Honeywell или Toshiba), на европейском рынке присутствует похожая публичная компания AutoStore Holdings Ltd. В сравнении с ней форвардный мультипликатор EV/EBITDA для Symbotic (14,3x) выглядит более привлекательно, чем у конкурента (18,9x), - указывает аналитик Freedom Finance Global. - Техническая картина благоприятная для покупок. Оттолкнувшись от 200-дневной скользящей средней и закрыв "гэп" после увеличения на выходе предыдущего квартального отчета, котировки перешли в уверенный рост (более 3% в день два дня подряд)". Symbotic Inc. - компания, специализирующаяся на технологиях автоматизации, предоставляет робототехнику и разработки для повышения эффективности деятельности розничных и оптовых магазинов в США. Компания предлагает Symbotic - комплексную систему автоматизации склада для распределения продукции. Она также создает и устанавливает модульные системы управления запасами и выполняет настройку встроенного программного обеспечения. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-SYMBOTIC-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
23 января 2024 года 11:14
Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $83 за баррель уже в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский. "Нефть марки Brent пытается закрепиться выше $80. Главный драйвер - геополитика. Правда, данные события являются для "черного золота" лишь триггером. О том,... читать дальше
.23 января 2024 года 10:51
"Тинькофф Инвестиции" присвоили рейтинг "держать" акциям "Норильского никеля" с целевой ценой 19000 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "В результате оценки мы получили... читать дальше
.23 января 2024 года 10:29
Сохраняется потенциал снижения доходностей среднесрочных ОФЗ на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Котировки среднесрочных и длинных ОФЗ перешли в понедельник к консолидации, - отмечает эксперт. - Так,... читать дальше
.23 января 2024 года 10:11
Рубль может закрепиться около 87,5 руб./$1 во вторник, а нефть, скорее всего, продолжит торговаться в интервале $79-80/барр., считают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль в понедельник укрепился на 0,5% до 87,8 руб./$1, - напоминают они в комментарии. - Обороты торгов были невелики, но... читать дальше
.23 января 2024 года 09:54
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в верхней части диапазона 3150-3200 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка Алексей Головинов. "Учитывая повышенный спрос инвесторов на акции внутренних секторов, в ближайшие дни ждем, что "лучше рынка" могут быть бумаги из... читать дальше
.23 января 2024 года 09:41
Пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 86,5-88 руб./$1 во вторник, в течение текущей недели возможно укрепление национальной валюты до 85 руб./$1, считает аналитик Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский. Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.23 января 2024 года 09:14
Freedom Finance Global рекомендует держать акции горнодобывающей компании Rio Tinto с прогнозной стоимостью на уровне $72 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Компания опубликовала сильный отчет деятельности за 4К23, в котором объемы производства в основном соответствуют... читать дальше
.23 января 2024 года 09:11
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР растут во вторник. Цены на нефть слабо снижаются во вторник утром. читать дальше
.22 января 2024 года 19:10
SberCIB Investment Research открыл торговую идею: покупать акции ЮГК с целевой ценой 1 рубль за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 50% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Марии Мартыновой и Андрея Карагодина. " Компания входит в топ-5 производителей... читать дальше
.22 января 2024 года 18:43
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) нейтрально оценивают перспективы индекса Мосбиржи до конца января, говорится в комментарии банка. "Индекс Мосбиржи двигается в диапазоне 3150-3200 пунктов. На бумаги ключевых сегментов спрос слабый, - отмечает эксперт Алексей Головинов. - Отметим лишь акции... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.