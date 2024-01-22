Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций AMD

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Advanced Micro Devices (AMD), сообщается в обзоре аналитиков.

"Котировки бумаг эмитента "взлетели" в пятницу на 7,1% в свете растущего оптимизма инвесторов в эту отрасль: днем ранее Taiwan Semiconductor Manufacturing спрогнозировала увеличение выручки на 20% по итогам 2024 года. Мы ожидаем дальнейшей поддержки акций AMD", - указывают эксперты.

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