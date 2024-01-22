Вероятно сохранение позитива на рынке акций США в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятно сохранение позитива на рынке акций США в понедельник, индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пределах 4820-4870 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"В части баланса рисков мы готовимся к сохранению позитивных тенденций в продолжение оптимистичного настроя инвесторов в прошедшие пятницу и четверг. Как и в предыдущие дни, основным драйвером должен выступить IT-сектор (после увеличения в четверг на 2,03% в пятницу он прибавил 2,35%), - пишет эксперт в обзоре. - Ожидаем сдержанно позитивные движения при низкой внутридневной волатильности. Ориентируемся на колебание индекса S&P 500 в пределах 4820-4870 пунктов. Следующие несколько сессий будут важными с точки зрения того, сможет ли рынок закрепиться выше зоны 4800-4820 пунктов. Дивергенция по индикатору RSI выступит тревожным знаком, но он будет игнорироваться до тех пор, пока индекс торгуется выше 20-дневной средней. На рынке обсуждается крупная экспирация опционов в прошедшую пятницу номинальным объемом $3,4 трлн, после которой общая рыночная волатильность может повыситься за счет облегчения позиционирования дилеров".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.