Вложения в акции Whoosh в настоящее время привлекательны - "Мои Инвестиции"

Вложения в акции Whoosh в настоящее время привлекательны с учетом позиционирования компании на растущем рынке кикшеринга и привлекательной оценки, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова.

"Эмитент продолжает оставаться лидером рынка, с долей поездок почти в 50%. В 2024 году Whoosh также начал работу на территории Латинской Америки. Развитие сервиса в новых локациях потенциально может снизить сезонность бизнеса и поддержать высокие темпы роста в будущем. Мы считаем вложения в акции Whoosh привлекательной инвестицией с учетом позиционирования компании на растущем рынке кикшеринга и привлекательной оценки. По нашим прогнозам, темпы роста российского рынка кикшеринга в 2022-27 гг. составят в среднем 42%. Поддержку развитию бизнеса Whoosh с точки зрения снижения регуляторных рисков должны оказать действующие ПДД для сервисов аренды самокатов и реализация дорожной карты по развитию микромобильности, - пишут эксперты в обзоре. - Сейчас акции Whoosh, по нашим оценкам, торгуются с мультипликотором EV/EBITDA на 2024 год на уровне 4,8х, что является привлекательной оценкой. Ближайшим триггером для акций компании может стать начало сезона в ключевых локациях присутствия (конец марта) и публикация финансовых результатов по итогам года (конец апреля). По нашим прогнозам, выручка в 2023 году могла вырасти на 52% г/г (до 10,6 млрд руб.), а маржа по EBITDA кикшеринга может составить 44%".

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