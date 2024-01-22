"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Medical Breakthroughs ETF с целевой ценой на 12 месяцев на уровне $40,3 и потенциалом роста 27,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Индексный фонд ALPS Medical Breakthroughs ETF с привязкой к медицинским прорывам за период c нашего последнего обновления инвестиционной идеи в конце октября 2023 года в полной мере оправдал наши ожидания, достигнув целевой цены $31,5, и принес доходность в размере 28% за неполных 3 месяца, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Минувший год был не лучшим для биотеха, но в динамике многих бумаг сектора наметился отскок, и в 2024 году может сложиться благоприятный сценарий для отрасли. При этом стоит отметить, что вложения в компании с прорывными разработками и нулевой выручкой не относятся к классическим активам сектора здравоохранения и не имеют "защитных" свойств, напротив, это высокорисковые вложения".

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США.

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