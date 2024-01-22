"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "МТС" и удалив акции "Совкомфлота".

Текущий состав топ-10 акций России: "АЛРОСА", "ЛУКОЙЛ", "Мечел", Совкомбанк, "НоваБев", Сбербанк, "Северсталь", "МТС", "Татнефть", ЮГК.

"Акции "МТС" вошли в обновленную подборку самых перспективных бумаг на российском фондовом рынке, при этом на фоне исчерпания краткосрочных драйверов роста мы исключили из ТОП-10 акции "Совкомфлота". Мы добавляем акции "МТС", так как ожидаем их позитивную динамику в преддверии объявления рекомендации по дивидендам, которое предположительно состоится в мае 2024 года. Исторически акции "МТС" начинают расти в цене примерно за 3 месяца до рекомендации. По нашим оценкам, дивидендная доходность акций компании может составить 13%", - отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Также возможным позитивным катализатором для акций "МТС", по мнению аналитика, станет продажа башенного бизнеса, что позволит компании существенно снизить долговую нагрузку.

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