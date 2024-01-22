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22 января 2024 года 14:45
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "МТС" и удалив акции "Совкомфлота". Текущий состав топ-10 акций России: "АЛРОСА", "ЛУКОЙЛ", "Мечел", Совкомбанк, "НоваБев", Сбербанк, "Северсталь", "МТС", "Татнефть", ЮГК. "Акции "МТС" вошли в обновленную подборку самых перспективных бумаг на российском фондовом рынке, при этом на фоне исчерпания краткосрочных драйверов роста мы исключили из ТОП-10 акции "Совкомфлота". Мы добавляем акции "МТС", так как ожидаем их позитивную динамику в преддверии объявления рекомендации по дивидендам, которое предположительно состоится в мае 2024 года. Исторически акции "МТС" начинают расти в цене примерно за 3 месяца до рекомендации. По нашим оценкам, дивидендная доходность акций компании может составить 13%", - отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. Также возможным позитивным катализатором для акций "МТС", по мнению аналитика, станет продажа башенного бизнеса, что позволит компании существенно снизить долговую нагрузку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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