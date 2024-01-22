"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Cisco с целью $57,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cisco Systems Inc. с целью $57,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,15%, стоп-приказ: $48,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, фундаментальным фактором роста являются прогнозы роста бизнеса по разработке ПО до $22 млрд по итогам приобретения компании Splunk.

"С технической точки зрения котировки акции пятничным закрытием дали сигнал на продолжение актуальной восходящей тенденции. При объеме позиции 10,3% и выставлении стоп-заявки на уровне $48,8 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,52", - отмечают эксперты "Финама".

Cisco Systems - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.

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