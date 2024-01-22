Возможно снижение индекса Мосбиржи до 3000п на текущей неделе - "Цифра Брокер"

Возможно снижение индекса Мосбиржи до 3000 пунктов на текущей неделе, полагают аналитики "Цифра Брокера".

"Индекс Мосбиржи не смог закрепиться в районе 3200 пунктов и снизился на 0,6% по итогам прошлой недели, прервав четырехнедельную серию роста, - отмечается в комментарии. - Потенциал восстановления ограничивается близостью технического сопротивления, которое соответствует локальным максимумам прошлого года (в области 3290 пунктов по индексу Мосбиржи). На фоне высокой ключевой ставки Банка России мы не исключаем дальнейшей фиксации прибыли участниками рынка и снижения в область 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Давление на индекс Мосбиржи оказывает в том числе укрепление рубля, которому способствует возобновление продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила".

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