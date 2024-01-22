Возможно укрепление рубля до 87 руб./$1 на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Возможно укрепление рубля до уровня 87 руб./$1 к концу текущей недели под влиянием фактора налогового периода, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены по итогам прошлой недели все же смогли вырасти. С одной стороны, МЭА повысило свои оценки по росту спроса на нефть, а запасы "черного золота" в США за неделю снизились сильнее прогнозов. С другой же стороны, экономическая статистика из Китая не оправдала ожидания рынка и не свидетельствовала о перспективах резкого роста потребления нефти. В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent торгуются у $78,2/барр. Если публикуемые в США на текущей неделе данные вызовут укрепление доллара, котировки еще могут на время опускаться ниже $77/барр.", - указывают эксперты банка.

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