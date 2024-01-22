Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 87-89 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 86-88 руб./$1, по паре евро/рубль - 95-97 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Главными стимулами роста рубля на данный момент продолжают выступать регулярные валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, а также продажа российскими экспортерами валютной выручки. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке мировые нефтяные цены показывают рост. Тем временем в качестве поддержки доллару - публикация оптимистичных данных по нефтяным запасам в США. Также в центре внимания аналитиков - выход свежей статистики по предварительному значению индекса потребительского доверия Мичиганского университета за январь", - отмечает эксперт.

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