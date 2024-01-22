Курс рубля может закрепиться на уровне 88 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Курс рубля может закрепиться на уровне 88 руб./$1 на торгах в понедельник, вероятен рост активности экспортеров на текущей неделе в преддверии налоговых и дивидендных выплат, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что нефтяные котировки останутся в диапазоне $78-79 за баррель Brent на текущей неделе", - указывают эксперты инвестбанка.

"Доходности ОФЗ по итогам торгов в пятницу существенно не изменились. На новой неделе в центре внимания вновь будут недельные аукционы ОФЗ. В связи с этим доходности могут подняться на несколько базисных пунктов - инвесторы будут закладывать в котировки потенциальные премии", - отмечают в SberCIB.

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