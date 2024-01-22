Возможно укрепление рубля до 85 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Приближение январского налогового периода может укрепить рубль до уровня 85 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Сильное движение курса в понедельник не ожидается, но за счет приближения даты налоговых платежей (29 января) ожидаем на текущей неделе усиление продажи валюты экспортерами. В этих условиях есть вероятность того, что курс доллара может ослабевать до уровня конца июня прошлого года - 85 руб./$1. В понедельник ориентируемся на то, что доллар будет торговаться в пределах 87,5-89 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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