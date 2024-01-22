.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Поддержку котировкам ОФЗ на текущей неделе окажет валютный рынок - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 января 2024 года 09:31
Поддержку котировкам ОФЗ на текущей неделе окажет валютный рынок - ПСБ
Поддержку котировкам рублевых гособлигаций на текущей неделе окажет валютный рынок на фоне январского налогового периода, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Доходности ОФЗ за неделю продемонстрировали снижение на 10-50 б.п. - длинный конец кривой госбумаг фактически вернулся к локальным минимумам ноября (около 11,6-11,7% годовых). Позитивом для рынка стали хороший спрос на дебютном в текущем году аукционе ОФЗ (при спросе 137 млрд руб. было размещено бумаг на 97 млрд руб.), а также стабилизация инфляции (на 15 января годовая инфляция в РФ осталась на уровне 7,44%), - пишет эксперт. - На предстоящей рабочей неделе ждем сохранение спроса на ОФЗ с фиксированным купоном за счет поддержки со стороны валютного рынка благодаря налоговому фактору. В понедельник доходность 10-летки может несколько скорректироваться вверх после пятничного сильного снижения. При этом видим потенциал роста котировок в среднесрочных 5-летних ОФЗ (11,73%), которые, напротив, несколько отстали". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
22 января 2024 года 11:51
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" на уровне 1890 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "В воскресенье стало известно о возгорании на производственном комплексе "НОВАТЭК-Усть-Луга" (по предварительной информации, по причине внешнего... читать дальше
.22 января 2024 года 11:36
Возможно снижение индекса Мосбиржи до 3000 пунктов на текущей неделе, полагают аналитики "Цифра Брокера". "Индекс Мосбиржи не смог закрепиться в районе 3200 пунктов и снизился на 0,6% по итогам прошлой недели, прервав четырехнедельную серию роста, - отмечается в комментарии. - Потенциал... читать дальше
.22 января 2024 года 11:15
Возможно укрепление рубля до уровня 87 руб./$1 к концу текущей недели под влиянием фактора налогового периода, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Нефтяные цены по итогам прошлой недели все же смогли вырасти. С одной стороны, МЭА повысило свои оценки по росту спроса на нефть, а запасы... читать дальше
.22 января 2024 года 10:50
Финам" понизил рейтинг акций "Совкомфлота" с "покупать" до "держать" с целевой ценой 140,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 0,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции "Совкомфлота" за 1,5 месяца принесли инвесторам 14,5% доходности, с учетом дивидендов... читать дальше
.22 января 2024 года 10:33
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в торговом диапазоне 3150-3200 пунктов в понедельник, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Предпочтение отдаем акциям сталелитейных компаний. Ожидания объявления дивидендов будут подпитывать спрос на бумаги "ММК", "Северстали" и "НЛМК". В то... читать дальше
.22 января 2024 года 10:05
Курс рубля может закрепиться на уровне 88 руб./$1 на торгах в понедельник, вероятен рост активности экспортеров на текущей неделе в преддверии налоговых и дивидендных выплат, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Мы ожидаем, что нефтяные котировки останутся в диапазоне $78-79 за баррель... читать дальше
.22 января 2024 года 09:51
Приближение январского налогового периода может укрепить рубль до уровня 85 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский. "Сильное движение курса в понедельник не ожидается, но за счет приближения даты налоговых платежей (29... читать дальше
.22 января 2024 года 09:17
Отчетность SLB (ранее известная как Schlumberger) за четвертый квартал 2023 года подтверждает нейтральный взгляд на акции компании, считает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Вышедшая отчетность показывает, что темпы роста выручки и EBITDA у эмитента остаются двузначными, но постепенно замедляются... читать дальше
.22 января 2024 года 09:10
Индексы США существенно выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы крупнейших стран АТР показывают разнонаправленные изменения в понедельник. Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник. читать дальше
.19 января 2024 года 19:03
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) со $110 до $125 за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "Компания представила квартальные результаты, которые в целом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.