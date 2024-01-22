Поддержку котировкам ОФЗ на текущей неделе окажет валютный рынок - ПСБ

Поддержку котировкам рублевых гособлигаций на текущей неделе окажет валютный рынок на фоне январского налогового периода, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Доходности ОФЗ за неделю продемонстрировали снижение на 10-50 б.п. - длинный конец кривой госбумаг фактически вернулся к локальным минимумам ноября (около 11,6-11,7% годовых). Позитивом для рынка стали хороший спрос на дебютном в текущем году аукционе ОФЗ (при спросе 137 млрд руб. было размещено бумаг на 97 млрд руб.), а также стабилизация инфляции (на 15 января годовая инфляция в РФ осталась на уровне 7,44%), - пишет эксперт. - На предстоящей рабочей неделе ждем сохранение спроса на ОФЗ с фиксированным купоном за счет поддержки со стороны валютного рынка благодаря налоговому фактору. В понедельник доходность 10-летки может несколько скорректироваться вверх после пятничного сильного снижения. При этом видим потенциал роста котировок в среднесрочных 5-летних ОФЗ (11,73%), которые, напротив, несколько отстали".

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