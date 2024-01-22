Отчетность SLB подтверждает нейтральный взгляд на акции - "Финам"

Отчетность SLB (ранее известная как Schlumberger) за четвертый квартал 2023 года подтверждает нейтральный взгляд на акции компании, считает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Вышедшая отчетность показывает, что темпы роста выручки и EBITDA у эмитента остаются двузначными, но постепенно замедляются из-за сделки ОПЕК+ и снизившейся активности американских нефтяников. На наш взгляд, в условиях замедляющихся темпов роста финансовых результатов оценка 8,3 EV/EBITDA 2024E и прогнозная доходность выплат акционерам 3,6% являются справедливыми значениями для представителя циклической отрасли, - пишет эксперт в обзоре. - Ключевой риск для акций - возможность снижения цен на нефть в случае рецессии в развитых странах, что уменьшит спрос на услуги Schlumberger. Другим риском является энергопереход - слишком быстрый уход от ископаемых видов топлива негативно скажется на нефтесервисе".

Schlumberger - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Бизнес Schlumberger равномерно распределен по всем основным нефтедобывающим регионам в мире. Деятельность компании охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

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