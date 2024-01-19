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19 января 2024 года 19:03
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций TSM до $125
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) со $110 до $125 за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "Компания представила квартальные результаты, которые в целом оказались немного лучше ожиданий инвесторов, как и гайденс на текущий квартал и весь 2024 год, - отмечает эксперт. - Комментарии относительно восстановления отрасли были довольно оптимистичными, хотя и упоминалась слабая активность потребителей. Реализация международных проектов идет по плану, но сохраняется частичная неопределенность с господдержкой США. Долгосрочный потенциал TSM, как лидера отрасли, остается неизменным, технологическая карта реализуется согласно плану. В 2024 году ожидается повышенное давление на маржу из-за роста производства по технологии N3, в том числе с переносом части оборудования из N5-фабрик. Ключевыми рисками остаются возможное снижение загрузки мощностей TSMC на фоне роста конкуренции (Samsung, Intel, GlobalFoundries)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TSM-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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