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19 января 2024 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $174,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 4,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы ведущих банков США, в том числе и JPMorgan, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Мы ожидаем, что Федрезерву в этом году удастся добиться "мягкой посадки" американской экономики и приступить к постепенному смягчению монетарной политики. Такой вариант развития событий представляется достаточно благоприятным для банков, которые продолжат выигрывать от дальнейшего увеличения, пусть и более медленными темпами, экономической активности в стране. В то же время акции JPMorgan, на наш взгляд, на текущих ценовых уровнях близки к справедливой оценке, и потенциал их укрепления уже выглядит ограниченным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-JPMORGAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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