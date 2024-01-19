"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $174,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 4,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы ведущих банков США, в том числе и JPMorgan, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Мы ожидаем, что Федрезерву в этом году удастся добиться "мягкой посадки" американской экономики и приступить к постепенному смягчению монетарной политики. Такой вариант развития событий представляется достаточно благоприятным для банков, которые продолжат выигрывать от дальнейшего увеличения, пусть и более медленными темпами, экономической активности в стране. В то же время акции JPMorgan, на наш взгляд, на текущих ценовых уровнях близки к справедливой оценке, и потенциал их укрепления уже выглядит ограниченным".

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