SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "покупать" для расписок Fix Price с целевой ценой 477 рублей за бумагу, что соответствует росту на 46% с текущих уровней, говорится в комментарии инвестбанка.

"Расписки Fix Price с начала сентября подешевели на 27% на фоне слабого роста выручки и снижения рентабельности по EBITDA, - напоминает аналитик Дмитрий Макаров. - При этом котировки выросли на 27% с декабрьских минимумов - поддержку оказал рост российского рынка в целом и ожидания инвесторов насчет редомициляции компании. На текущей неделе котировки выросли почти на 5% и на максимуме достигали 335 руб. за штуку. Инвесторы позитивно отреагировали на решение совета директоров одобрить выплату дивидендов в размере 9,84 руб. на GDR, что предполагает дивидендную доходность 3% (последний день покупки - 25 января). Пробой вверх границы нисходящего канала - это позитивный сигнал, он может указывать на возможную смену тренда на восходящий. Напомним, что компания находится в процессе редомициляции в Казахстан - в ноябре 2023 акционеры одобрили переезд в эту страну".

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