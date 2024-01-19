Инвестбанк "Синара" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Tesla

Аналитики инвестиционного банка "Синара" подтверждают рекомендацию "продавать" для акций Tesla, прогнозируя сохранение давления на бумаги компании в ближайшее время, сообщается в обзоре банка.

"Обострение глобальной конкуренции и нестабильность спроса на рынке электромобилей вынудили Tesla продолжить снижать цены на свою продукцию, на этот раз в Германии, - пишут эксперты Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - Мы ожидаем давления на акции компании в ближайшее время. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость одной бумаги Tesla составляет $160".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.