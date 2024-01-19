"Финам" понизил рейтинг акций Palo Alto до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Palo Alto Networks с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $ 277 за штуку, что предполагает снижение на 17,5%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Аналитик Никита Степанов отмечает, что за последние 8 торговых дней акции Palo Alto Networks выросли на 19% без каких-либо позитивных новостей по компании. При этом прогнозы аналитиков и самой компании по росту финансовых показателей остались на том же уровне. Palo Alto Networks является лидером сектора кибербезопасности и планирует оставаться на лидирующих позициях в будущем. Перспективы компании, по оценке эксперта, выглядят очень многообещающими, но, так как текущая цена сильно выше нашей целевой, в котировках присутствуют медвежьи сигналы.

Palo Alto - американская технологическая компания и глобальный лидер в отрасли кибербезопасности. Компания оперирует в трех сегментах: сетевая безопасность, облачная безопасность и ПО для служб безопасности.

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