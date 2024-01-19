SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Артген биотех"

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Артген биотех" с целевой ценой 123 рубля за штуку, что предполагает рост на 6% с текущих уровней, отмечается в комментарии.

"Компания "Артген биотех" опубликовала пресс-релиз с ключевыми финансовыми результатами за девять месяцев 2023 года, - пишет аналитик Дмитрий Трошин. - Ранее была обнародована отчетность за 6М23, что дает возможность проанализировать показатели за 3К23. "Артген" существенно повысил эффективность бизнеса в этом квартале - EBITDA и операционная прибыль выросли соответственно в 2,6 и 3,2 раза год к году. На наш взгляд, столь резкий рост связан с положительным эффектом операционного рычага и изменением продуктового микса. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы компании" .

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