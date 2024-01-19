"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1687 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1687 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 1429 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"По итогам 2023 года объем добычи углеводородов эмитентом составил 644,7 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 82,39 млрд куб. м природного газа и 12,37 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть), следует из отчетности компании. По сравнению с 2022 годом добыча углеводородов увеличилась на 6,0 млн бнэ или на 0,9%. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 году составил 78,63 млрд куб. м, что оказалось на 2,7% выше аналогичного показателя за 2022 год". - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции консолидируются на важном уровне поддержки после существенной коррекции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1429 руб. риск на портфель составит 0,26%", - указывают в "Финаме".

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.

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