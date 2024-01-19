Рубль обладает шансами на укрепление до 85 руб./$1 - "Алор Брокер"

Рубль обладает шансами на новую волну укрепления с целью 85 руб./$1, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Причин для ослабления российской валюты в ближайшее время мы не видим. Рубль по-прежнему будет получать поддержку от огромных продаж валюты Банком России и низкого спроса импортеров на доллары и юани в начале года. На следующей неделе ждем активизации экспортеров, которым надо бы начинать накапливать рубли под грядущую уплату январских налогов. На тонком и безыдейном рынке этого фактора может оказаться достаточно для того, чтобы зародить новую восходящую волну в рубле, которая прорвет преграду 87,5 руб./$1 и отправит курс в сторону следующей цели на уровне 85 руб./$1", - пишет эксперт.

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