Рубль может закрепиться около 88 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может закрепиться около уровня в 88 руб./$1 на торгах в пятницу на фоне вероятной активизации экспортеров и ослабления прежде повышенного спроса на валюту, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Нефть марки Brent, по мнению экспертов инвестбанка, продолжит торговаться в интервале $78-79 за баррель в пятницу.

Доходности ОФЗ-ПД могут снизиться еще на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии последнего рабочего дня недели, считают в SberCIB.

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