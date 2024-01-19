"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Северстали" с учетом дисконта 15% против исторических значений по Р/Е, сообщается в обзоре аналитиков.

"Суд поддержал штраф ФАС против компании по "делу металлургов". Между тем "Северсталь" заявила о несогласии с решением суда и намерена его оспаривать в вышестоящей инстанции. Напомним, в феврале 2022 ода ФАС выявила злоупотребление доминирующим положением на рынке г/к проката со стороны "Северстали", "НЛМК" и "ММК", что повлекло, по мнению ведомства, установление монопольно высокой цены на внутреннем рынке в первой половине 2021 года, - пишут эксперты в материале. - Сумма является незначительной для эмитента и эквивалентна чуть менее 1% от капитализации. Тем не менее размер выплаты не является окончательным и потенциально может быть изменен - по нашим оценкам, 8,7 млрд руб. составляет 10% от выручки от г/к проката сталевара на внутреннем рынке за 2020 год (при максимальном размере штрафа в 15%). Более того, мы не видим серьезных рисков и для дивидендов компании за 2023 год - указанный штраф может снизить дивдоходность по бумаге всего на 0,7 п.п. (до 8,5% за 2023 год)".

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