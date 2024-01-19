Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Великобритании в декабре 2023 года;

- индекс цен производителей Германии в декабре 2023 года;

- выступление главы ЕЦБ Лагард;

- продажи домов на вторичном рынке США в декабре 2023 года;

- предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в январе 2024 года;

- Всемирный экономический форум в Давосе;

- внеочередное собрание акционеров "СПБ биржи", обсуждение ликвидации совета директоров и передачи его функций правлению;

- квартальные результаты SLB (Schlumberger), Travelers Cos., State Street Corp.

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