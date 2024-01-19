"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Мосэнерго", сообщается в обзоре аналитиков.

"Мосэнерго" опубликовало в четверг операционные результаты за 4К23. Производство электрической энергии снизилось на 0,8% г/г, а тепловой выросло на 2% г/г. По итогам 2023 года складывается небольшой рост выпуска электроэнергии, падение производства тепла на 5% г/г. Выработка энергии и тарифы (цены) играют важную роль для выручки компании. В целом нормальные результаты. Мы считаем, что выход эмитента в "плюс" по выработке тепла в 4К23 - важный момент, ведь во 2К23 и 3К23 показатель падал г/г. В целом за 2023 год компания может показать результаты чуть хуже, чем в 2022 году, но не исключаем, что дивиденды останутся на прошлогоднем уровне", - указывает эксперт Дмитрий Булгаков.

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