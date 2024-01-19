Существует потенциал снижения кривой ОФЗ на 15-20 б.п. до конца января - ПСБ

Существует потенциал снижения кривой рублевых гособлигаций на 15-20 б.п. до конца января текущего года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Позитивным фактором для рынка является стабилизация инфляции - на 15 января годовая инфляция в РФ осталась на уровне 7,44% (данные вышли накануне). В целом отсутствие дальнейшего ускорения роста цен снимает вопрос о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ на заседании в феврале. Исходя из данных Сбербанка по выдачи кредитов, кредитная активность в декабре 2023 года продолжила снижаться в сегменте потребительских кредитов, стабилизировалась в ипотеке (уже с января может произойти резкое снижение за счет льготных программ). При отсутствии признаков дальнейшего ускорения роста цен до конца января не исключаем возврат кривой ОФЗ к ноябрьским минимумам по доходности (11,6% по 5-летним ОФЗ и 11,7-11,75% по 10-летним)", - пишет эксперт в комментарии.

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