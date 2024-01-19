Вероятно продолжение боковых торгов индекса Мосбиржи в пятницу - БКС Экспресс

Вероятно продолжение боковых торгов индекса Мосбиржи в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Консолидация широкого рынка акций в узком формате с технической точки зрения имеет наибольшую вероятность завершиться выходом вверх. Сигнальным уровнем станет прорыв планки 3200 пунктов, тогда ближайшим ориентиром по индексу Мосбиржи станет верхняя граница полугодового боковика 3000-3300 пунктов. При этом отменой сценария оперативного подъема рынка послужит закрепление под принципиальным уровнем поддержки 3150 пунктов, и для активного трейдинга необходимы защитные "стоп-приказы". Но вероятность такого исхода пока минимальная. В пятницу боковик еще сохранится, а индекс будет способен отыграть потери четверга", - пишет аналитик в комментарии.

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