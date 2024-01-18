.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рост процентных ставок в США негативно влияет на финрезультаты Kinder Morgan - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 января 2024 года 19:01
Рост процентных ставок в США негативно влияет на финрезультаты Kinder Morgan - Freedom Finance Global
Рост процентных ставок в США негативно влияет на финансовые результаты Kinder Morgan, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева. "Финансовые результаты Kinder Morgan Inc. за четвертый квартал 2023 года не дотянули до прогнозов, - пишет эксперт. - Рост издержек из-за высокой инфляции и увеличение процентных расходов оказывают давление на прибыль и денежные потоки. Приобретение STX Midstream за $1,8 млрд привело к росту чистого долга на $0,9 млрд по итогам квартала. Мы нейтрально оцениваем отчетность Kinder Morgan. Ожидаем краткосрочной негативной реакции на отчетность, однако высокая доходность окажет поддержку акциям KMI до дивидендной отсечки. Сохраняем рекомендацию "покупать". Повышение объемов добычи нефти и газа в США в 2024 году позитивно повлияет на результаты компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-KINDER/MORGAN-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
19 января 2024 года 12:06
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Северстали" с учетом дисконта 15% против исторических значений по Р/Е, сообщается в обзоре аналитиков. "Суд поддержал штраф ФАС против компании по "делу металлургов". Между тем "Северсталь" заявила о несогласии с решением суда и... читать дальше
.19 января 2024 года 11:42
Курс валютной пары доллар/рубль пока может остаться вблизи уровней 88,5-89,5 руб./$1, однако во второй половине предстоящей недели он способен укрепиться до 87 руб./$1 в связи с более высоким предложением валюты на фоне январского налогового периода, считают аналитики банка... читать дальше
.19 января 2024 года 11:16
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 190 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Европейские цены на природный газ упали ниже $320 за тыс. куб. м - самый низкий уровень с августа 2023 года, так как трейдеры уверены,... читать дальше
.19 января 2024 года 10:55
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - розничные продажи Великобритании в декабре 2023 года; - индекс цен производителей Германии в декабре 2023 года; - выступление главы ЕЦБ Лагард; - продажи домов на... читать дальше
.19 января 2024 года 10:34
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Мосэнерго", сообщается в обзоре аналитиков. "Мосэнерго" опубликовало в четверг операционные результаты за 4К23. Производство электрической энергии снизилось на 0,8% г/г, а тепловой выросло на 2% г/г. По итогам 2023 года... читать дальше
.19 января 2024 года 10:17
Существует потенциал снижения кривой рублевых гособлигаций на 15-20 б.п. до конца января текущего года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Позитивным фактором для рынка является стабилизация инфляции - на 15 января годовая... читать дальше
.19 января 2024 года 09:57
Вероятность начала коррекционного движения вниз по индексу Мосбиржи в скором времени в отсутствие позитивных новостей высокая, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Рынок продолжает "топтаться" на месте, и по итогам четверга индекс Мосбиржи остался вблизи 3180 пунктов. Курс рубля и... читать дальше
.19 января 2024 года 09:40
Возможно сохранение сдержанно коррекционного настроя рынка акций РФ на торгах в пятницу, и инерционное тестирование индексом Мосбиржи перед выходными нижней границы диапазона 3160-3210 пунктов, считает эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Однако, учитывая... читать дальше
.19 января 2024 года 09:28
Вероятно продолжение боковых торгов индекса Мосбиржи в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Консолидация широкого рынка акций в узком формате с технической точки зрения имеет наибольшую вероятность завершиться выходом вверх. Сигнальным уровнем станет прорыв планки 3200 пунктов,... читать дальше
.19 января 2024 года 09:12
Акции Alcoa не выглядят привлекательными для покупки по текущим ценам, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "Компания представила негативные результаты квартальной отчетности, которые соответствуют ожиданиям, поэтому слабые финансовые показатели, а также... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.