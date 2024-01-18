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18 января 2024 года 17:50
SberCIB сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций НОВАТЭКа
SberCIB Investment Research сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "НОВАТЭКа" на фоне опубликованных предварительных операционных результатов эмитента за 2023 год, сообщается в комментарии аналитика инвестбанка Геннадия Суханова. "Мы считаем результаты компании за 4К23 слегка негативными. Объем раскрываемой информации уменьшился после введения санкций США в отношении проекта "Арктик СПГ 2", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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