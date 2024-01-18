Цена акций Meituan имеет все шансы на скорое начало роста - "Финам"

Котировки акций Meituan класса B имеют все шансы на скорый разворот и движение вверх, считает аналитик "Финама" Никита Степанов.

"Одной из причин коррекции в акциях Meituan и в целом всего китайского рынка является выход иностранных инвесторов. За 2023 год они вывели более 77% всех вложенных денежных средств, что делает рынок акций Китая ориентированным на внутренний спрос на инвестиции. Бизнес Meituan будет развиваться до тех пор, пока онлайн-покупки пользуются спросом. Прогнозируется, что рынок e-commerce в Китае вырастет по итогам 2023 года на 9,2%, до $ 2,9 трлн, на фоне восстановления спроса в стране. Несмотря на то что конкурирующие сервисы доставки от Alibaba и JD.com Inc. активно развиваются, до уровня Meituan им пока не добраться. В ближайшие несколько лет Meituan, вероятно, сохранит за собой статус лидера, - отмечает эксперт. - Уверенно растут операционные показатели сегмента доставки по требованию. Количество ежедневных заказов сервисов Food Delivery и Meituan Instashopping растет на 30% и 20% г/г соответственно и бьет рекорды. В Китае присутствует огромный отложенный спрос, который правительство пытается стимулировать. Власти КНР активно выпускают законодательные акты, цель которых стимулировать потребление и спрос на инвестиции. Как только сбережения населения снова пойдут в экономику, это окажет мощнейшую поддержку и финансовым показателям компаний, и котировкам акций".

"Основным риском для бизнеса JD.com, на наш взгляд, является длительное восстановление экономической активности в Китае вопреки мерам стимулирования экономики. Макроэкономические риски, связанные с геополитикой и величиной общего долга страны, мы считаем переоцененными, - пишет Степанов в материале. - Продолжительная дефляция в Китае может также ограничить внутренний спрос на инвестирование в акции. Помимо этого, негативом для котировок будет продолжение выхода нерезидентов из китайских активов в связи с вышеуказанными рисками".

Meituan - крупнейшая компания в Китае в сфере доставки по требованию продовольственных и непродовольственных товаров, готовых блюд и свежих продуктов. Также эмитент владеет онлайн-платформой для заказа повседневных потребительских услуг.

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