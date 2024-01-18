.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена акций Meituan имеет все шансы на скорое начало роста - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 января 2024 года 17:15
Цена акций Meituan имеет все шансы на скорое начало роста - "Финам"
Котировки акций Meituan класса B имеют все шансы на скорый разворот и движение вверх, считает аналитик "Финама" Никита Степанов. "Одной из причин коррекции в акциях Meituan и в целом всего китайского рынка является выход иностранных инвесторов. За 2023 год они вывели более 77% всех вложенных денежных средств, что делает рынок акций Китая ориентированным на внутренний спрос на инвестиции. Бизнес Meituan будет развиваться до тех пор, пока онлайн-покупки пользуются спросом. Прогнозируется, что рынок e-commerce в Китае вырастет по итогам 2023 года на 9,2%, до $ 2,9 трлн, на фоне восстановления спроса в стране. Несмотря на то что конкурирующие сервисы доставки от Alibaba и JD.com Inc. активно развиваются, до уровня Meituan им пока не добраться. В ближайшие несколько лет Meituan, вероятно, сохранит за собой статус лидера, - отмечает эксперт. - Уверенно растут операционные показатели сегмента доставки по требованию. Количество ежедневных заказов сервисов Food Delivery и Meituan Instashopping растет на 30% и 20% г/г соответственно и бьет рекорды. В Китае присутствует огромный отложенный спрос, который правительство пытается стимулировать. Власти КНР активно выпускают законодательные акты, цель которых стимулировать потребление и спрос на инвестиции. Как только сбережения населения снова пойдут в экономику, это окажет мощнейшую поддержку и финансовым показателям компаний, и котировкам акций". "Основным риском для бизнеса JD.com, на наш взгляд, является длительное восстановление экономической активности в Китае вопреки мерам стимулирования экономики. Макроэкономические риски, связанные с геополитикой и величиной общего долга страны, мы считаем переоцененными, - пишет Степанов в материале. - Продолжительная дефляция в Китае может также ограничить внутренний спрос на инвестирование в акции. Помимо этого, негативом для котировок будет продолжение выхода нерезидентов из китайских активов в связи с вышеуказанными рисками". Meituan - крупнейшая компания в Китае в сфере доставки по требованию продовольственных и непродовольственных товаров, готовых блюд и свежих продуктов. Также эмитент владеет онлайн-платформой для заказа повседневных потребительских услуг. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-MEITUAN-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
19 января 2024 года 12:06
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Северстали" с учетом дисконта 15% против исторических значений по Р/Е, сообщается в обзоре аналитиков. "Суд поддержал штраф ФАС против компании по "делу металлургов". Между тем "Северсталь" заявила о несогласии с решением суда и... читать дальше
.19 января 2024 года 11:42
Курс валютной пары доллар/рубль пока может остаться вблизи уровней 88,5-89,5 руб./$1, однако во второй половине предстоящей недели он способен укрепиться до 87 руб./$1 в связи с более высоким предложением валюты на фоне январского налогового периода, считают аналитики банка... читать дальше
.19 января 2024 года 11:16
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 190 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Европейские цены на природный газ упали ниже $320 за тыс. куб. м - самый низкий уровень с августа 2023 года, так как трейдеры уверены,... читать дальше
.19 января 2024 года 10:55
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - розничные продажи Великобритании в декабре 2023 года; - индекс цен производителей Германии в декабре 2023 года; - выступление главы ЕЦБ Лагард; - продажи домов на... читать дальше
.19 января 2024 года 10:34
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Мосэнерго", сообщается в обзоре аналитиков. "Мосэнерго" опубликовало в четверг операционные результаты за 4К23. Производство электрической энергии снизилось на 0,8% г/г, а тепловой выросло на 2% г/г. По итогам 2023 года... читать дальше
.19 января 2024 года 10:17
Существует потенциал снижения кривой рублевых гособлигаций на 15-20 б.п. до конца января текущего года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Позитивным фактором для рынка является стабилизация инфляции - на 15 января годовая... читать дальше
.19 января 2024 года 09:57
Вероятность начала коррекционного движения вниз по индексу Мосбиржи в скором времени в отсутствие позитивных новостей высокая, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Рынок продолжает "топтаться" на месте, и по итогам четверга индекс Мосбиржи остался вблизи 3180 пунктов. Курс рубля и... читать дальше
.19 января 2024 года 09:40
Возможно сохранение сдержанно коррекционного настроя рынка акций РФ на торгах в пятницу, и инерционное тестирование индексом Мосбиржи перед выходными нижней границы диапазона 3160-3210 пунктов, считает эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Однако, учитывая... читать дальше
.19 января 2024 года 09:28
Вероятно продолжение боковых торгов индекса Мосбиржи в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Консолидация широкого рынка акций в узком формате с технической точки зрения имеет наибольшую вероятность завершиться выходом вверх. Сигнальным уровнем станет прорыв планки 3200 пунктов,... читать дальше
.19 января 2024 года 09:12
Акции Alcoa не выглядят привлекательными для покупки по текущим ценам, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "Компания представила негативные результаты квартальной отчетности, которые соответствуют ожиданиям, поэтому слабые финансовые показатели, а также... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.