Акции Яндекса, Самолета и Сбербанка могут показать рост на краткосрочном горизонте - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Яндекса", ГК "Самолет" и Сбербанка могут показать рост на краткосрочном горизонте, считают эксперты "Газпромбанк Инвестиции".

"Российский IT-гигант продолжает находиться в ситуации неопределенности на фоне грядущей реструктуризации компании, - пишут аналитики о "Яндексе". - Однако мы ожидаем сильный отчет за 4К23 года, который должен быть представлен в середине февраля 2024 года".

Сбербанк сумел заработать более 1,5 трлн рублей чистой прибыли за 2023 год по РСБУ, подчеркивается далее в комментарии. Примерный дивиденд за минувший год, по оценке аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", указывает на потенциальную двузначную доходность ценных бумах.

"В конце декабря девелопер ГК "Самолет" обогнал "ГК ПИК" по объему строительства текущего жилья в России, выйдя на первое место с показателем 5,33 млн кв. м, - напоминают эксперты. - На фоне отличных результатов в 4К23 Группы "Эталон" "Самолет" также может показать рекордные значения по продажам".

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