"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Johnson & Johnson с целью $178 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,9%, стоп-приказ: $155, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Johnson & Johnson опубликует квартальный отчет во вторник, 23 января. Аналитики ожидают роста выручки до $21,01 млрд и прибыли на акцию $2,27. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения теханализа бумага торгуется в широком боковом канале, цена находится на нижней границе. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $155 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,26", - отмечают в "Финаме".

Johnson & Johnson - американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.